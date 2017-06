‘Aarde warmt in eeuw tijd 0,3 graden meer op door besluit Trump’

Door het vertrek van de Verenigde Staten uit het klimaatverdrag van Parijs kan de temperatuur op aarde aan het eind van de eeuw 0,3 graden Celsius meer zijn gestegen dan tot dusver werd verwacht. De WMO, de meteorologische dienst van de Verenigde Naties, meldde dat vrijdag en plaatste tegelijkertijd enkele kanttekeningen bij die prognose.

Een WMO-woordvoerder zei dat het om een schatting gaat, omdat er voor onderzoek naar de opwarming van de aarde nog geen modellen zijn ontwikkeld waarin rekening is gehouden met het opzeggen van het klimaatverdrag door Trump. Ook is nog onduidelijk wat het besluit van Trump betekent voor de uitstoot van broeikasgassen in de VS. Internationaal is er verontwaardigd gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit klimaatakkoord van Parijs. De Verenigde Naties noemen het besluit van Trump een “enorme teleurstelling voor de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.” De leider van de Democratische partij in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, noemde het besluit “een van de slechtste beleidsbesluiten in de 21ste eeuw, vanwege de enorme schade aan onze economie, ons milieu en onze geopolitieke positie.