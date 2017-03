Aanslagpleger Londen was Brit en bekend bij veiligheidsdiensten

De dader van de aanslag in Londen is een Brit, die in beeld was bij de inlichtingendiensten. Een paar jaar geleden werd er nog onderzoek naar hem gedaan naar aanleiding van extreem geweld. Dat heeft de Britse premier Theresa May donderdag laten weten tijdens een toespraak in het Britse Lagerhuis. Hij zou geïnspireerd zijn door islamitisch terrorisme. De politie liet eerder al weten wie de dader is, maar wilde nog geen uitspraken doen over zijn identiteit.

De Britse politie voerde sinds de aanslag zes huiszoekingen uit. Hierbij zijn acht mensen gearresteerd. Welke rol deze verdachten hebben is gespeeld is niet duidelijk. De politie gaat er vanuit dat de man bij de aanslag alleen heeft gehandeld. Eerder op donderdag liet een politiecommissaris tijdens een persconferentie weten dat er vier mensen zijn omgekomen bij de aanslag. Er werd eerder gesproken van vijf doden. Van de doden is tot nu toe alleen de naam van de agent vrijgegeven. Het gaat om de 48-jarige Keith Palmer. May noemt Palmer een “held” van wie “zijn daden nooit vergeten zullen worden”. “Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.” Ook kwam volgens Britse media een 43-jarige Britse vrouw om het leven.

Zij was een lerares Spaans en werd aangereden op de brug. Volgens de politie zijn er veertig gewonden gevallen, van wie er nog 29 in het ziekenhuis liggen. Zeven mensen verkeren in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn drie agenten. May maakte ook bekend wat de nationaliteiten zijn van de slachtoffers. Het gaat om: twaalf Britten, drie Franse kinderen, vier Zuid-Koreanen, twee Roemenen, twee Grieken, een Duitser, een Pool, een Ier, een Chinees, een Italiaan en een Amerikaan. De dader reed met zijn auto eerst in op voetgangers op de Westminsterbrug. Daarbij zijn twee personen omgekomen. Vervolgens crashte de auto tegen een hek van Westminster, waarna de man, gewapend met een mes, te voet koers zette naar het parlementsgebouw. Daar stak hij de 48-jarige agent neer, voordat hij werd doodgeschoten door agenten.