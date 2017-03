-Britse premier noemt aanslag in Londen ‘ziek en verderfelijk’

-vijf doden en veertig gewonden

-Politie gaat uit van terroristische aanslag

-Britse politie arresteert zeven mensen in verband met aanslag Londen

De Britse politie heeft zeven mensen gearresteerd in verband met de aanslag in Londen. Er zijn zes huiszoekingen uitgevoerd na de aanslag in Londen en daarbij zeven mensen opgepakt. Welke rol deze verdachten hebben is gespeeld is niet duidelijk. De politie gaat er vanuit dat de man bij de aanslag alleen heeft gehandeld. Dat heeft een politiecommissaris laten weten tijdens een persconferentie. Er werd eerder gesproken van vijf doden, maar de commissaris zegt dat er vier mensen zijn omgekomen waaronder de dader.

Van de doden is tot nu toe alleen de naam van de agent vrijgegeven. Het gaat om de 48-jarige Keith Palmer. Volgens de politie zijn er veertig gewonden gevallen van wie er nog 29 in het ziekenhuis liggen. Zeven mensen liggen in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn drie agenten. Waar de huiszoekingen precies hebben plaatsgevonden is niet duidelijk. Zeker een van de invallen was in Birmingham. De politie zegt dat het onderzoek nog in volle gang is en dat meer arrestaties niet worden uitgesloten.

Er zijn volgens de politie geen signalen dat er nu nog een acute dreiging is. Wel zullen Londenaren meer politie op straat zien. De politie zegt te weten wie de dader is, maar doet geen uitspraken over zijn identiteit. Ze vragen de pers zijn naam niet te publiceren omdat het onderzoek nog in volle gang is. Hij zou geïnspireerd zijn door islamitisch terrorisme.

De Britse minister van Defensie, Michael Fallon, heeft donderdag gezegd dat de veiligheidsmaatregelen bij het parlementsgebouw opnieuw moeten worden bekeken. Ook hij gaat er vanuit dat de dader is geïnspireerd door islamitisch terrorisme. “De politie is druk bezig met het onderzoek naar de man en mogelijke handlangers”, aldus Fallon tegen de BBC.

Het Britse parlement heeft donderdag zijn werkzaamheden hervat in het parlementsgebouw in Westminster op de dag na de aanslag waarbij vijf mensen omkwamen. Onder de gewonden zijn zeker tien buitenlanders. Onder hen waren zeker vijf Zuid-Koreanen, drie Franse scholieren en twee Roemenen. Britse media melden ook dat een Australiër gewond is geraakt.