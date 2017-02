Aanklagers willen Samsung-vicevoorzitter wederom arresteren

Zuid-Koreaanse aanklagers hebben een arrestatiebevel aangevraagd voor de Samsung Group-vicevoorzitter Jay Y. Lee. Het is de tweede keer dat de aanklagers proberen de topman te arresteren. De aanklagers willen ook een arrestatiebevel bemachtigen voor Samsung Electronics-president Park Sang-jin, meldt Reuters. Het is niet bekendgemaakt op welke grond de twee Samsung-topmannen gearresteerd moeten worden. Lee wordt al langer verdacht in een grote corruptiezaak.

De Samsung-vicevoorzitter zou een vriendin van de Zuid-Koreaanse president geld hebben gegeven. In ruil daarvoor zou de president mogelijk een fusie van twee Samsung-divisies hebben gesteund. In januari probeerden de aanklagers al een arrestatiebevel te bemachtigen voor Lee, maar dit verzoek werd door de rechter afgekeurd. Afgelopen maandag werd Lee voor de tweede keer ondervraagd door de Zuid-Koreaanse aanklagers. Lee beweert tot op heden onschuldig te zijn. De vriendin van de president bekende eerder, m aar zei later te zijn gedwongen tot deze bekentenis.