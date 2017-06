Aan grond gelopen schip stremt scheepvaart

De Surinaamse scheepvaart ondervindt momenteel enige stremming doordat afgelopen maandag het zeeschip “Marine Prince”, aan grond is geraakt. Dat maakt de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) bekend in een persbericht. Tot zover hebben pogingen om het schip vlot te trekken niets uitgehaald. Er is reeds een bericht uitgegaan naar schepen die diep geladen liggen, dat doorgang niet mogelijk is. De vaargeul in de buurt van het aan grond gelopen schip bedraagt bij laagwater nog net geen drie meter diepte. Vaartuigen met minder diepgang kunnen wel passeren, met inachtneming van het getij. Het schip “Marine Prince” vervoerde houtblokken. Die worden overgeladen naar twee duwboten. Deze zullen vervolgens af en aan varen naar het bestemde werkgebied genaamd “Kuldipsingh Port Facility’’.

Schip- en boothouders worden gevraagd rekening te houden met de werkzaamheden; voor zolang die zullen duren. Belangrijkste is snelheid te verminderen in de nabijheid van de duwboten. Wanneer de totale vracht er vanaf is zal wederom geprobeerd worden het schip vlot te trekken, benadrukt de MAS.