‘Aan de oceaan der globalisering kan je niet ontsnappen’

Voor een publiek van westerse leiders en zakenlui heeft de Chinese president Xi Jinping zich opgeworpen als beschermer van vrije handel en globalisering. In een toespraak op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos prees hij de globalisering als de kracht die de economische crisis kan overwinnen en die wereldwijd meer welvaart kan brengen. Maar hij kwam ook met een harde waarschuwing tegen de neiging om handelsbarrières op te werpen en importtarieven in te stellen. Xi sprak over “de chaos in de wereld”, maar die is volgens hem niet veroorzaakt door de economische globalisering.

“De financiële crisis is het gevolg van de buitensporige zucht naar winst door de markten en het ernstig tekortschieten van financieel toezicht”, zei hij. We moeten niet terugkeren naar de haven als er een storm opsteekt. Het heeft volgens hem geen zin om de globalisering de schuld te geven van de problemen in de wereld. “Of je het nu leuk vindt of niet, de globale economie is de grote oceaan waaraan je niet kan ontsnappen. De Chinese president is voor vrije handel en investeringen en tegen protectionisme. Hij noemde de aanstaande Amerikaanse president Trump niet bij naam, maar hij kwam wel met een waarschuwing aan iedereen die zijn eigen markt wil beschermen met hogere importtarieven.