9e Inter Regional Coordination Comittee om waterwegen in kaart te brengen

De 9e Inter Regional Coordination Commitee (IRCC) meeting werd vandaag gehouden in Ramada Hotel. Het thema voor dit jaar luidt als volgt; “Mapping our seas, oceans and waterweaves more imporant than ever”. Het is van groot belang dat Suriname en de participerende landen een goede samenwerking aangaan voor de ontwikkeling. Michel Amafo, directeur van de Martieme Autoriteit Suriname (MAS) die zegt wat het belang is van de conferentie.

Volgens de directeur van MAS heeft Suriname een van de meest ontwikkelde Hydrografische bureaus. Suriname is tevens ook actief lid van de MesoAmerican-Caribbean Sea Hydrographic Commission (MACHC). Naast een goede samenwerking met de regiolanden is van belang dat onder andere rivieren in kaart worden gebracht zegt Amafo. Dit tot doel om schepen met geïmporteerde goederen veilig naar de havens te laten komen. Amafo vertelt meer over de verschillende landen die participeren als ook de nut van de nautische kaarten in de maritieme sector.

Michel Amafo, directeur van de Martieme Autoriteit Suriname, vandaag bij de opening van de 9e Inter Regional Coordination Commitee (IRCC) meeting in hotel Ramada. De uitgenodigde landen krijgen een beeld wat de MAS kan doen en wat zij kunnen bieden aan andere landen in de regio.