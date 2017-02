Honderdduizenden betogen in Iran tegen Trump

Honderdduizenden Iraniërs hebben vrijdag onder meer in de Iraanse hoofdstad Teheran gedemonstreerd tegen de Amerikaanse president Trump. De geestelijk leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, had eerder deze week zijn landgenoten opgeroepen te tonen dat ze niet bang voor de Verenigde Staten zijn. De Iraanse president Hassan Rohani zei vrijdag dat Iran nooit toegeeft aan dreigementen. Trump had dreigende taal uitgeslagen richting de Islamitische Republiek die dit weekeinde haar 38e verjaardag viert.

Op 11 februari 1979 stortte de door de VS gesteunde monarchie van Mohammad Reza Shah Pahlavi (1919-1980) in. Anti-Amerikaanse betogingen behoren sindsdien tot een soort traditie waarmee steun aan de conservatieve geestelijkheid en regering wordt uitgedrukt. Trump waarschuwde Iran nadat het land eind vorige maand een proef met een raket had uitgevoerd. Hij is een tegenstander van de internationale akkoorden die onder zijn voorganger Obama in 2015 met Iran zijn gesloten over de nucleaire ambities van Iran. Trump heeft Iran samen met zes andere overwegend islamitische landen op een zwarte lijst gezet. Mensen uit die landen zouden voorlopig niet naar de VS mogen. Amerikaanse rechters hebben dat inreisverbod echter opgeschort.