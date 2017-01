De 64-jarige Rampadarath, S. dacht de politie voor de gek te houden. De man had afgelopen maandag in een dronken bui zijn vrouw mishandeld. Ze liep daarbij een armfractuur op. Toen ze S. vertelde dat ze de sterke arm van de politie zou inschakelen, verzocht hij haar te zeggen dat de armfractuur het gevolg was, van een val van de trap. Kort gezegd: het slachtoffer gaf deze versie niet door en de man is aangehouden.