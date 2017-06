63-jarige vrouw aangehouden met cocaïne

Op de Johan Adolf Pengel Luchthaven is het afgelopen weekeinde de 63-jarige Rinia D. aangehouden. Bij de inspectie van haar bagage stuitte het Bestrijding Internationale Drug (BID) Team op 11 pakken versnaperingen waarin cocaïne zat verstopt. Opgeteld ging het om ruim 7 kilogram drugs. Tijdens het verhoor verklaarde de 63-jarige vrouw dat ze de versnaperingen voor een familie in Nederland moest brengen. Van de cocaïne zou ze niets af hebben geweten. De leiding van het BID-Team benadrukt dat reizigers bij wet volledig verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van hun bagage of koffer.