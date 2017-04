43 kinderen onder de slachtoffers van de modderstromen in Colombia en politie onderschept zes ton cocaïne

Door de modderstromen in het zuidwesten van Colombia zijn minstens 43 kinderen omgekomen. In totaal hebben 254 mensen de ramp niet overleefd. De dodentallen werden bekendgemaakt door de Colombiaanse president Juan Manuel Santos tijdens een bezoek aan het rampgebied. In Mocoa, hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Putamayo, zijn complete wijken door de modderstromen verwoest. Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers. Zeven bruggen werden beschadigd bij de overstromingen, twee zijn volledig weggespoeld. Het zoeken wordt bemoeilijkt doordat er geen elektriciteit meer is in de regio. Tienduizenden mensen zitten zonder elektriciteit of water. Ook is er gebrek aan voedsel. President Santos zei een snelle wederopbouw toe. Ook zegde hij de getroffen families een schadevergoeding van 18 miljoen pesos (ruim 5.600 euro) toe.

Via Twitter maakte de Colombiaanse president verder bekend dat de politie gisteren meer dan zes ton cocaïne in beslag heeft genomen. De drugs moest vanaf de noordelijke Colombiaanse haven van Barranquilla naar Spanje worden verscheept. De cocaïne zou in Europa een straatwaarde van 200 miljoen euro hebben. De president spreekt van een ‘klap voor de georganiseerde misdaad’.