400.000 mensen geëvacueerd na overstromingen in Japan

In het zuiden van Japan zijn bijna 400.000 mensen geëvacueerd na zware regenval en overstromingen. Volgens de Japanse regering wordt het gebied geteisterd door aardverschuivingen en rivieren die buiten hun oevers treden. De politie meldt één dode en zeven vermisten. De problemen zijn vooral groot in de provincie Fukuoka. Daar moesten 375.000 mensen hun huis uit, vanwege de dreiging van het hoge water. Ook in Oita, niet ver van Fukuoka, zijn een paar rivieren buiten hun oevers getreden. Daar zijn tot nu toe 21.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Japanse regering kan het hoge water voor grote schade zorgen. Het leger helpt mee met de noodmaatregelen in de getroffen provincies. Verwacht wordt dat de buien doorgaan tot in ieder geval morgenochtend.