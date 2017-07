33 doden en 15 vermisten in China door overstromingen

In verschillende regio’s in China zijn nu volgens officiële cijfers zeker 33 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. Vijftien mensen worden vermist, honderdduizenden zijn geëvacueerd. Vooral de provincie Hunan, in het zuidoosten van het land, is zwaar getroffen: daar moesten zaterdag 310.000 mensen hun huis verlaten. Oogsten zijn vernield, huizen zijn verwoest. De economische schade wordt geschat op ruim 1,2 miljard dollar. Straten in de hoofdstad van Hunan, Changsa, staan onder water. De stad ligt aan een zijrivier van de Gele Rivier, waarvan het waterpeil een recordhoogte heeft bereikt. Voor vandaag is nog veel regen verwacht in het zuiden en zuidoosten van China. In het noorden van het land daarentegen, in Peking en provincies als Hebei en Henan, loopt de temperatuur op sommige plaatsen op tot 40 graden. Plaatselijk ontstaan bosbranden door de hitte, de droogte en de harde wind.