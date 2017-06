32e Verkeersdode gevallen

Emile Andoisi is de 32ste verkeersdode voor het jaar. Andois werd vorige week aan de Hadji Soemitaweg ter hoogte van kilometer 37,5, in Commewijne, aangereden. De 67-jarige voetganger werd gewond op de weg aangetroffen en naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Daar overleed hij de dag na de aanrijding. De chauffeur van de auto, een Guyanees die werkt in Frans-Guyana, was er na de aanrijding vandoor gegaan. De politie vermoedt dat hij Andoisi van achteren aanreed. Bij het onderzoek werd in de omgeving van het ongeval een spiegel met een donkerblauwe kleur gevonden. Het ging om een spiegel van een Audi. Bij de controlepost te Stolkertsijver kon de dader gisteren worden aangehouden. De man gaf toen dat hij iets had aangereden, maar wat het precies was wist hij niet. Hij is aangehouden.