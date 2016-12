3 dodelijke verkeersongelukken in één dag

Landelijke verkeersbarometer gestegen naar 70

Een tot nog toe onbekende man is gisterochtend overleden, als gevolg van een aanrijding nabij de kruising van de Henck Arronstraat en de Letitia Vriesdelaan. De politie is op zoek naar de autobestuurder, die na het ongeluk op de vlucht sloeg. Dit slachtoffer is de 68ste verkeersdode. De 53-jarige bromfietser Kenneth Meerzorg is de 69ste verkeersdode. Hij verloor gistermiddag het leven bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg, op de hoek van de Broedershoopweg. De autobestuurder reed bij het beschrijven van een rechtse bocht de bromfietser aan.

En een driejarig meisje is het 4e verkeersslachtoffer in Nickerie; landelijk het 70ste slachtoffer. Zij zat samen met haar ouders op de bromfiets. Op een gegeven moment raakte de ketting van de bromfiets bekneld waardoor de bromfiets omkantelde. Het kind kwam met haar hoofd op het verharde wegdek te vallen en overleed ter plekke.