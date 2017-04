285 doden tijdens waterfestival nieuwjaarsviering Myanmar

Zeker 285 mensen zijn om het leven gekomen en 1.073 gewond geraakt tijdens het vierdaagse waterfestival Thingyan in Myanmar. Dat heeft de Myanmarese staatskrant New Light of Myanmar dinsdag gemeld. Vorig jaar lag het dodental op 272. De meeste doden vielen als gevolg van ongelukken en crimineel geweld. In totaal werden 1.200 strafbare feiten, als moord, drugsgebruik en diefstal geregistreerd tijdens Thingyan dat van donderdag tot en met zondag plaatsvond. Tijdens het feest dat wordt gehouden als afsluiting van het Birmees Nieuwjaar is het de bedoeling dat iedereen met water gooit en dat iedereen nat wordt om de ziel te zuiveren voor een goed begin van het nieuwe jaar.