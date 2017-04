26 ontvoerde Qatarezen zijn weer vrij

Jagers uit Qatar die in december 2015 in Irak waren ontvoerd, zijn vrijgelaten. De ontvoerders hebben de 26 Qatarezen overgedragen aan het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Qatarezen, onder wie leden van de koninklijke familie, waren op valkenjacht in de buurt van de grens met Saudi-Arabië toen ze werden ontvoerd. De circa honderd gijzelnemers zouden in een konvooi van enkele tientallen pick-uptrucks door het woestijngebied zijn getrokken. De Iraakse autoriteiten hebben niet gezegd waarom de 26 Qatarezen zijn vrijgelaten. Ook is niet bekendgemaakt wie achter de ontvoering zat. De vrijlating van de Qatarezen komt enkele dagen nadat in Syrië een akkoord was aangekondigd over de evacuatie uit vier belegerde steden. Volgens dat akkoord mogen burgers en regeringsgezinde militairen vertrekken uit de steden al-Foua en Kefraya in de provincie Idlib. Die plaatsen werden belegerd door opstandelingen tegen president Bashar al-Assad. Op hun beurt kregen rebellen en hun familie toestemming te vertrekken uit de steden Zabadani en Madaya. Die steden zijn deze week in handen van het regime van Assad gevallen. De Britse krant The Guardian meldde dat Qatar een bemiddelende rol heeft gespeeld bij de onderhandelingen over de evacuatie uit de vier steden. Qatar zou zijn beloond met de vrijlating van 26 valkeniers.