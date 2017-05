2300 Migranten binnen etmaal op zee gered & Doden door instorten voetgangersbrug India

2300 Migranten binnen etmaal op zee gered

Bij 22 reddingsacties zijn binnen 24 uur ongeveer 2300 vluchtelingen gered die in gammele bootjes vanuit Afrika via de Middellandse Zee naar Europa wilden. Dat meldt de Italiaanse kustwacht. De reddingsoperaties werden uitgevoerd door de kustwacht, marineschepen van EU-landen en andere organisaties.

Doden door instorten voetgangersbrug India

Meerdere mensen zijn gisteren in India om het leven gekomen toen een voetgangersbrug over de rivier de Zuari bezweek. Volgens de politie hadden zich tientallen mensen verzameld op het bouwwerk in de staat Goa, omdat een vrouw er zelfmoord zou hebben gepleegd. Volgens getuigen en de politie kon de brug het gewicht van de vele toeschouwers niet dragen. Het totale aantal slachtoffers is nog niet bekend.