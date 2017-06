22 miljoen Amerikanen verliezen zorgverzekering bij Trumpcare’

Als de nieuwe zorgwet van de Republikeinse partij wordt ingevoerd, verliezen 22 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering. Dat heeft de rekenkamer van het Amerikaanse congres gemeld. In 2026 zouden er in totaal 49 miljoen Amerikanen zijn zonder zorgverzekering, aldus het CBO. Met de huidige zorgwet, Obamacare, gaat het maar om de helft van dat aantal. De nieuwe wet zou tienduizenden Amerikanen per jaar het leven kunnen gaan kosten, die niet meer de zorg kunnen betalen die ze wel nodig hebben. Obamacare is een door president Barack Obama fel bevochten hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel. De wet verplicht iedere Amerikaan een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast mogen verzekeraars geen hogere premies rekenen aan mensen die al ziek zijn. Veel Republikeinen zien de wet als ongewenste overheidsbemoeienis. Daarom was het afschaffen van Obamacare een van de belangrijkste beloftes van Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne. Het zou de tweede maal zijn dat Trump probeert een nieuwe zorgwet door het congres te krijgen. In maart deed hij al een poging, maar hij trok het voorstel terug toen bleek dat er geen meerderheid was in het Huis van Afgevaardigden.