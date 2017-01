Het afgelopen jaar heeft in totaal 75 verkeersslachtoffers opgeëist. De 19-jarige Ramlothan Kegan is de spreekwoordelijke ‘hekkensluiter’ geweest. Kegan raakte als fietser op 5 december betrokken bij een aanrijding. Hij raakte daarbij zodanig gewond dat hij moest worden opgenomen in de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis. Op 31 december liet hij helaas het leven.