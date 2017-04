De 58-jarige bromfietser Krishnandan Ramlal is de 17e verkeersdode voor het jaar. Ramlal is op 23 april in Nickerie overleden als gevolg van een aanrijding die plaatsvond op 21 april. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer op de weg op de andere rij-helft belande. Daarbij werd hij geschept door een automobilist. Op de Intensive Care Unit van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie kwam de man te overlijden.