Denzel B. (17) is op vrijdag 10 maart door een bewaker van een bedrijf aan de Indira Gandhiweg aangehouden voor inbraak. De jongeman was bezig te graaien in een voertuig.

Denzel had de ruit van het voertuig ingeslagen, maar zag geen kans goederen uit te halen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.