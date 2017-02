15.000 mensen dakloos door brand in krottenwijk Filipijnen

Door een grote brand in de Filipijnse hoofdstad Manila zijn 15.000 mensen dakloos geworden. Zeven mensen raakten gewond bij de brand, die gisteravond begon en tien uur duurde. Een brandweerman zei dat er meer dan duizend geïmproviseerde huisjes zijn verwoest. De daklozen worden opgevangen in speciaal ingerichte centra. Hun eigendommen zijn achtergelaten op een belangrijke doorgaande weg naar de haven, die daardoor is geblokkeerd. Er zijn vaker grote branden in het dichtbevolkte Manila, met vaak rampzalige gevolgen. Zo kwam vorige week een medewerker van een groot industrieel bedrijf om door een brand. Hier vielen 100 gewonden. En in 2015 kwamen 74 mensen om toen ze vast kwamen te zitten in een brandende slippersfabriek.