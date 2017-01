In de neus van een Boeing 757 van American Airlines is veertien kilo cocaïne aangetroffen. De vondst van de smokkelwaar werd gedaan door een onderhoudsmedewerker op de luchthaven van het Amerikaanse Oklahoma. Toen de techneut sleutelde aan het toestel, vond hij zeven pakketjes met de drugs. Ze vertegenwoordigen een waarde van rond de 200.000 euro. De vlucht was afkomstig uit de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De drugspolitie DEA doet onderzoek.