120 jongeren krijgen tweede kans om zich waar te maken in de maatschappij

120 jongeren krijgen van Stichting Mati Fu Tego de gelegenheid om hun tweede kans in de maatschappij te grijpen, via trainingen die de organisatie in samenwerking met Telesur aanbiedt.

Via het ‘Wan okasi gi den di wani’-project kunnen 120 mensen deelnemen aan een computer- of administratieve training in het Telesur-opleidingscentrum aan de Anton Dragtenweg. Er worden ook trainingen gegeven die taalbarrières helpen doorbreken.Stichtingsvoorzitter Marijke Cairo vertelt dat veel vroege schoolverlaters zich hebben aangemeld voor de trainingen. “Na deze gevolgd te hebben moeten de deelnemers niet alleen in staat zijn het geleerde toe te passen in hun toekomstige baan. Ze moeten ook beter leren omgaan met conflictsituaties.” Cairo zegt dat veel participanten een moeilijke jeugd hebben gehad.

“Wij moeten veel aandacht besteden aan hun begeleiding, omdat ze ook een persoonlijke groei moeten doormaken. Wie de kans wil grijpen, helpen wij daadwerkelijk aan een tweede kans.” Elke training omvat 17 deelnemers en duurt ongeveer drie maanden. Bij succesvolle afsluiting krijgen de deelnemers een certificaat.