90 Seconden – 24 December 2016: Gouden tips voor de regering

Van harte goedemorgen en welkom bij uw favoriete show. Ik wil jullie alvast heel hartelijk bedanken voor een ander fantastisch jaar. We hebben ons keurig gedragen en we weten ook hoe het hoort hoor. En we laten onze stem horen. We weten dat we die macht delen en uit handen geven en we weten dat wij het volk het voor het zeggen hebben.

Dus ook deze week willen we niets anders dan goede tips voor onze beleidsmakers. Ook voor de familie, ook voor mensen die u een extra big up wilt geven. We gaan er een mooie klageloze uitzending van maken naar het voorbeeld van collega Bisham Chandrelal vorige week, die had gevraagd om een beetje te punten, hoe is het gegaan met de regering.

En ik moet eerlijk zeggen ik heb gister naar mijn collega Limbo geluisterd en ik vond het einde zo nice, ik vond het echt toffe zelfreflectie wanneer hij zegt van weet je, a san no go wan fa, het is niet allemaal 100% geweest, maar laten we corrigeren en kow har a business go doro in 2017. En als u dat ook mee ziet zitten dan horen we ook graag dit uur wat uw gouden tip is voor de regering dit jaar, zonder wie dan ook af te vallen, zonder wie dan ook in en hoek te drukken, zonder wie dan ook het een beetje lastig te maken. Laten we zien dat we met elkaar kunnen leven en samen iets moois van dit land kunnen maken.